Edgar Wright pubblica un saggio per salvare i cinema dalla pandemia di Coronavirus

L'acclamato e venerato regista e sceneggiatore Edgar Wright, conosciuto dai più accaniti cinefili di tutto il mondo per opere come L'Alba dei Morti Dementi e Hot Fuzz, ha pubblicato su Empire un saggio per sensibilizzare alla salvaguardia dei cinema durante la pandemia di Coronavirus.

Nell'articolo, che potete leggere nella sua interezza cliccando sul link della fonte, il regista scrive: "Diventa un membro del tuo cinema preferito. Dopo aver letto questo, perché non acquistare un abbonamento per te stesso o per qualcuno vicino a te? Compra delle carte regalo. Donale, se puoi. Considera, se puoi permettertelo, di non chiedere il rimborso per il tuo abbonamento illimitato anche se adesso i cinema sono chiusi."

Wright ha ammesso che le iscrizioni sono un lusso che non tutti possono permettersi, ma "per quelli che possono, pensate ai tanti dipendenti che lavorano duramente nei tuoi cinema preferiti che potrebbero aver appena perso il loro lavoro. Il tuo sforzo potrebbe aiutare a garantire che abbiano un luogo di lavoro in cui tornare quando tutto questo sarà finito".

A proposito di ritorni: Edgar Wright sta preparando il suo nuovo film, Last Night In Soho, che la protagonista Anya Taylor-Joy ha paragonato ad un trip di acidi. Inoltre, vi ricordiamo che la Sony Pictures ha ufficialmente dato il via libera a Baby Driver 2. Il primo film uscirà ad ottobre 2020, mentre per il sequel dell'action con Ansel Elgort e Lili James è probabile che dovremo attendere gli ultimi mesi del 2021.