Edgar Wright pazzo di Killers of the Flower Moon: 'Vedetelo se davvero amate il cinema'

Edgar Wright non ha mai perso occasione di entrare in contatto con i propri fan tramite i social: il regista della Trilogia del Cornetto è sempre molto attivo su Instagram, e quale occasione migliore per tornare a dire la sua se non l'uscita in sala del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon?

Il film che nelle sale italiane sfiderà nientemeno che i Me Contro Te sta raccogliendo consensi in lungo e in largo, ma solo pochi minuti fa a levarsi è stata anche la voce di Wright: "So che alcuni di voi l'avranno già visto, ma ogni amante del cinema che si rispetti dovrebbe vedere Killers of the Flower Moon, l'ultimo capolavoro di Martin Scorsese per il grande schermo" si legge nel post del regista di Ultima Notte a Soho.

Wright prosegue: "Sono stato abbastanza fortunato da poterlo vedere a maggio e poi di nuovo al London Film Festival, e si è piazzato nella mia testa sin da quel momento. Preparatevi a una dolorosa avventura ambientata in un capitolo oscuro della Storia con fin troppi scomodi parallelismi con i nostri giorni. Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sono entrambi magnifici e disturbanti nel loro primo film insieme per Scorsese". E voi, correrete a vederlo? Fatecelo sapere nei commenti!