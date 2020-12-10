Edgar Wright, la lunghissima lista dei film visti dal regista di Baby Driver in lockdown
Quanti di voi durante il lockdown della scorsa primavera hanno visto una marea di film tra streaming, collezione home video e tv? Immaginiamo molti, se non la maggior parte, ma siamo quasi sicuri non siate riusciti a raggiungere il numero di titoli visionati da Edgar Wright, film interamente rivelati a Total Film.
Ecco la lunghissima lista di tutti i film dal regista di Baby Driver durante il lockdown della scorsa primavera. Preparatevi: sono tanti e qualche titolo potrebbe non conoscerlo. Carta e penna alla vecchia maniera oppure note dello smartphone alla mano e segnate. Non ve ne pentirete.
Eccola, in ordine alfabetico e con i titoli inglesi:
- 2001: A SPACE ODYSSEY
- 3:10 TO YUMA (1957)
- 36 HOURS
- 45 YEARS
- 49TH PARALLEL
- 4 MONTHS 3 WEEKS 2 DAYS
- ABOUT ENDLESSNESS
- AKIRA (4K)
- AMADEUS (DIRECTOR'S CUT)
- AMERICAN BEAUTY
- THE AMERICAN FRIEND
- AN AMERICAN PICKLE
- AMMONITE
- ANDREI RUBLEV
- ANGST
- APPLES
- THE APARTMENT
- THE ASSISTANT
- ARMY OF SHADOWS
- AU HASARD BALTHAZAR
- AUTUMN SONATA
- THE BATTLE OF ALGIERS
- BEAST (2018)
- THE BEAUTY JUNGLE
- BEAU TRAVAIL
- BEDLAM
- BEING A HUMAN PERSON
- BEING THERE
- THE BELLBOY
- BELLE DU JOUR
- BEFORE THE REVOLUTION
- BERGMAN: A YEAR IN THE LIFE
- BEYOND THE DOOR
- BIG DEAL ON MADONNA STREET
- BILL AND TED FACE THE MUSIC
- BILLY BUDD
- THE BITTER TEARS OF PETRA VON KANT
- THE BLACK STALLION
- BLOCK-HEADS
- BLOOD AND BLACK LACE
- BLOOD FROM THE MUMMY’S TOMB
- BLOODY SUNDAY
- BORAT SUBSEQUENT MOVIEFILM
- BOY
- BREAKING AWAY
- BRIDES OF DRACULA
- A BRIGHTER SUMMER DAY
- CAPERNAUM
- CARRY ON AT YOUR CONVENIENCE
- THE CHASER
- CINEMA PARADISO
- CIRCUS OF HORRORS
- THE CIRCUS
- CLEO FROM 5 TO 7
- CLOSE ENCOUNTERS OF THE THIRD KIND
- CLOSELY OBSERVED TRAINS
- CLOSE UP
- THE COLOR OF POMEGRANATES
- CONTAGION
- CRIES AND WHISPERS
- CRIMES AND MISDEMEANOURS
THE CROWD
- THE CRUEL SEA
- CULLODEN
- DEKALOG 1-10
- DANGEROUS LIAISONS
- A DAY IN THE COUNTRY
- DEAD MEN DON’T WEAR PLAID
- DEATH BY HANGING
- THE DEFIANT ONES
- THE DEVIL RIDES OUT
- DIRTY HARRY
- DISTANT VOICES, STILL LIVES
- DO THE RIGHT THING
- DOWNHILL RACER
- DR JEKYLL & SISTER HYDE
- DR MABUSE - THE GAMBLER
- DRIVE A CROOKED ROAD
- DRUNKEN ANGEL
- DUCK SOUP
- THE EARRINGS OF MADAME DE…
- EASY LIVING
- EDDIE MURPHY: RAW
- THE ENIGMA OF KASPAR HAUSER
- EQUINOX
- EVERYTHING GOES WRONG
- EVIL DEAD II: DEAD BY DAWN
- EYE OF THE CAT
- FANNY AND ALEXANDER
- FATAL ATTRACTION
- F IS FOR FAKE
- FAT CITY
- FESTEN
- THE FIENDS AND THE FLESH
- THE FIFTH CORD
- THE FIREMEN’S BALL
- FIRES WERE STARTED
- FISTS IN THE POCKET
- THE FORBIDDEN PHOTOS OF A LADY UNDER SUSPICION
- FORTY GUNS
- FOUR SIDED TRIANGLE
- FRANKENHOOKER
- FRIDAY
- FRIEDA
- GAS-S-S-S
- GATES OF HEAVEN
- GERMANY YEAR ZERO
- GERTRUD
- THE GHOST OF PETER SELLERS
- GOD’S OWN COUNTRY
- THE GOOD DIE YOUNG
- GOOD MORNING
- THE GOOD, THE BAD & THE UGLY
- GONKS GO BEAT
- THE GREAT ESCAPE
- GREETINGS
- GREMLINS
- THE GROOVE TUBE
- THE HALFWAY HOUSE
- HANNAH AND HER SISTERS
- HAPPY (2021)
- HARPER
- HEATHERS
- HE WHO GETS SLAPPED
- HEREDITARY
- THE H MAN
- THE HIDDEN
- HIGH AND LOW
- HIGH LIFE
- HOFFA
- HOOSIERS
- THE HOUSE IS BLACK
- HUE AND CRY
- HUMAN DESIRE
- THE HUNT
- I AM CURIOUS YELLOW
- THE INFORMER (1935)
- ICE COLD IN ALEX
- IDIOCRACY
- IL SORPASSO
- I’M THINKING OF ENDING THINGS
- I’M YOUR WOMAN
- INVESTIGATION OF A CITIZEN UNDER SUSPICION
- INTOLERANCE
- IN WHICH WE SERVE
- THE INTRUDER (1962)
- IRREVERSIBLE
- ISLE OF THE DEAD
- IT ALWAYS RAINS ON SUNDAY
- JAZZ ON A SUMMER’S DAY
- JEANNE DIELMAN - 23 QUAI DU COMMERCE
- JIMMY HOLLYWOOD
- JOURNEY TO ITALY
- JUDGMENT AT NUREMBERG
- JULIET OF THE SPIRITS
- KELLY’S HEROES
- KILLER OF SHEEP
- THE KILLER SHREWS
- KINGS OF THE ROAD
- KISS TOMORROW GOODBYE
- A KNIGHT’S TALE
- L.A. STORY
- LA HAINE
- LA JETÉE
- LA CAGE AUX FOLLES
- L’ARGENT
- LA RONDE
- LAST NIGHT IN SOHO
- THE LAST RUN
- LAST YEAR AT MARIENBAD
- THE LATE SHOW
- LATE SPRING
- THE LEOPARD
- LA PLAISIR
- LE SILENCE DE LA MER
- LETTER FROM AN UNKNOWN WOMAN
- THE LIFE AHEAD
- LIFE AND NOTHING MORE
- LIFE IS BEAUTIFUL
- LILYA 4 EVER
- LISTEN TO BRITAIN
- THE LIVES OF OTHERS
- LOLA MONTÈS
- LONDON AFTER MIDNIGHT
- THE LONG DAY CLOSES
- LOST GIRLS
- LOVES OF A BLONDE
- MACABRE
- MACBETH
- THE MADNESS OF YOUTH
- MAKE WAY FOR TOMORROW
- THE MAN FROM LARAMIE
- THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
- MANK
- MA RAINEY’S BLACK BOTTOM
- THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN
- MAUVAIS SANG
- MESHES OF THE AFTERNOON
- MERCHANT OF FOUR SEASONS
- MID 90s
- THE MINDBENDERS
- MINISTRY OF FEAR
- MIRACLE MILE
- MIRROR
- THE MISFITS (1961)
- THE MISSION
- MISSION IMPOSSIBLE: ROGUE NATION
- MISSION IMPOSSIBLE: FALLOUT
- MOMMY
- MONA LISA
- MONSIEUR HIRE
- MOONRISE KINGDOM
- MOROCCO
- MURDER BY CONTRACT
- MY BODYGUARD
- MY LIFE AS A DOG
- NAPOLEON
- THE NAVIGATOR
- NEKROMANTIK
- NIGHT TRAIN TO MUNICH
- NO DIRECTION HOME (BOB DYLAN)
- NOWHERE TO GO (1958)
- NYMPHOMANIAC I & II
- OLDBOY
- ONCE UPON A TIME IN THE WEST
- ONE EYED JACKS
- ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
- ONE OF OUR AIRCRAFT IS MISSING
- ORDET
- OUR MOTHER’S HOUSE
- THE OX BOW INCIDENT
- PAISAN
- PALM SPRINGS
- PARADISE LOST 1, 2 & 3
- PATERSON
- PATHER PANCHALI
- PAYBACK
- PEOPLE ON SUNDAY
- PERSONA
- PHANTOM LADY
- PHANTOM OF THE PARADISE
- PHILADELPHIA
- THE PIANO TEACHER
- PIECES OF A WOMAN
- PINK STRING AND SEALING WAX
- LA PLAISIR
- POLICE STORY (1985)
- POLYESTER
- POPSTAR: NEVER STOP NEVER STOPPING
- POSSESSOR: UNCUT
- POSTCARDS FROM THE EDGE
- THE PRESTIGE
- PRIDE AND PREJUDICE
- THE PRODUCERS
- PROMISING YOUNG WOMAN
- THE QUEEN OF SPADES
- RAILROADED!
- RAN
- REBECCA (2020)
- RIO GRANDE
- ROCCO AND HIS BROTHERS
- ROCKS
- LA RONDE
- RONNIE’S
- FELLINI’S ROMA
- ROME OPEN CITY
- RUN LOLA RUN
- SAFE
- SAINT MAUD
- SALESMAN
- SANSHO THE BAILIFF
- SANS SOLEIL
- SATANTANGO
- SCENES FROM A MARRIAGE
- SCOTT PILGRIM VS THE WORLD
- THE SECRET IN THEIR EYES
- A SEPARATION
- SESSION 9
- THE SEVENTH VEIL
- SHAME (BERGMAN)
- SHANGHAI EXPRESS
- SHE WORE A YELLOW RIBBON
- SHOAH
- SHOESHINE
- A SHORT FILM ABOUT KILLING
- SISTER (2013)
- THE SMALL BACK ROOM
- THE SNORKEL
- SON OF THE SHIEK
- THE SON’S ROOM
- SONGS FROM THE SECOND FLOOR
- SOPHIE’S CHOICE
- THE SPARKS BROTHERS (2021)
- SPIDER
- STAR WARS EPISODE IV: A NEW HOPE
- THE SURROGATE
- FUCKING AMAL (SHOW ME LOVE)
- STALKER
- THE STATION AGENT
- STOLEN FACE
- SUMMER WITH MONIKA
- SWALLOW
- THE TALENTED MR. RIPLEY
- THE TALL T
- TEAM AMERICA WORLD POLICE
- THEOREM
- THIRST
- T-MEN
- TENET
- LA TERRA TREMA
- THE TERMINATOR
- TERMINATOR 2: JUDGEMENT DAY
- THE THIEF OF BAGDAD (1940)
- THE THING
- THIS HAPPY BREED
- THROUGH THE OLIVE TREES
- THE TIMES OF HARVEY MILK
- TOGETHER
- TOMB OF LIGEIA
- TO SLEEP WITH ANGER
- TOOTSIE
- TOUKI BOUKI
- TOP GUN: MAVERICK
- THE TRAIN
- TRIUMPH OF THE WILL
- UGETSU
- UMBERTO D
- UNDERWORLD U.S.A
- THE UNKNOWN
- THE UNTOUCHABLES
- VAMPYRES (1974)
- VERNON, FLORIDA
- VIRIDIANA
- MY VOYAGE TO ITALY
- WAITING FOR GUFFMAN
- WANDA
- THE WAR GAME
- WATERLOO ROAD (1945)
- WE ARE THE BEST!
- WENT THE DAY WELL?
- WHERE IS THE FRIEND’S HOUSE?
- WHISTLE DOWN THE WIND
- WHISTLE AND I’LL COME TO YOU (1968)
- WINGS OF DESIRE
- WITCHFINDER GENERAL
- WITNESS
- WILLARD (1971)
- THE WOMAN IN BLACK (1989)
- WOMAN IN THE DUNES
- WOMEN ON THE VERGE OF A NERVOUS BREAKDOWN
- WORKING GIRL
- WORLD OF TOMORROW (2015)
- YOU,THE LIVING
- YI YI
- ZAPPA
- ZERO DU CONDUITE
- ZODIAC
- ZU WARRIORS FROM THE MAGIC MOUNTAIN
The new issue of Total Film magazine is out on Friday: in our 2020 Review of the Year we take a look back at the highs, lows and WTFs of the year in movies! The exclusive cover on the left is on its way to subscribers now... pic.twitter.com/8SOkig3fFC— Total Film (@totalfilm) December 8, 2020
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