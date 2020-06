Edgar Wright instancabile: annunciato un nuovo film, tutti i dettagli!

Edgar Wright non si ferma mai. Nonostante il lockdown degli ultimi tre mesi Wright ha continuato a lavorare e si è impegnato in un nuovo progetto di Universal Pictures, che lo ha scelto per dirigere un adattamento del romanzo The Chain. Lo riporta Deadline. Lo script sarà firmato da Jane Goldman e sarà basato sull'omonimo best-seller del 2019.

Il romanzo in precedenza era stato trattato anche da Paramount Pictures, prima che Universal riuscisse a metterci le mani.

The Chain vede come protagonista Rachel, una donna a cui viene rapita la figlia undicenne. L'unica maniera per riavere la figlia è quella di rapire a sua volta un altro bambino. Nel caso in cui i genitori del bambino non proseguiranno la catena, la figlia di Rachel verrà uccisa. La protagonista decide di non sottostare a questi ricatti e cercherà in tutti i modi d'interrompere la serie di rapimenti.



Edgar Wright è impegnato anche in un altro progetto, il lungometraggio Set My Heart to Five, basato sul prossimo romanzo di Simon Stephenson.

Inoltre il regista ha terminato le riprese di Last in Soho, con protagoniste due giovani attrici, Thomasin McKenzie e Anya Taylor-Joy.

Negli ultimi tempi si parla di un sequel per Baby Driver, ma al momento niente è stato ufficializzato. Durante il lockdown inoltre Edgar Wright ha pubblicato un saggio per salvare i cinema dalla pandemia.