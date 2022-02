Edgar Wright, le foto con Zendaya un antipasto dello spot per il Super Bowl?

Il regista di Ultima notte a Soho, Edgar Wright, e la star di Spider-Man: No Way Home, Zendaya, sono i protagonisti di alcuni scatti che Wright ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram e che ha già mandato in visibilio i fan. A contribuire è stato lo stesso regista, che li ha pubblicati annessi ad una frase su uno spot.

"Io e Zendaya scherziamo sulla spiaggia? Cosa sta succedendo?" scrive Wright pubblicando le immagini. Ovviamente gli utenti si sono sbizzarriti riguardo la possibile anticipazione del regista. Secondo molti le foto sarebbero un indizio che riguarda il Super Bowl, durante il quale potremo vedere probabilmente anche il trailer di Black Adam.



Zendaya probabilmente sarà la protagonista di uno spot pubblicitario dell'azienda Squarespace, citata anche da Wright nel post.

Uno spot che potrebbe vedere la luce proprio durante il Super Bowl, evento sportivo di portata mondiale sfruttato spesso dalle aziende e dalle major cinematografiche per pubblicizzare prodotti o film in uscita.



Nelle ultime ore vi abbiamo parlato della presenza di Dr. Evil in uno spot destinato proprio alla finale del campionato di football americano.



Al momento non ci sono ulteriori indizi sullo spot che vedrà protagonista Zendaya ma queste immagini di Edgar Wright stuzzicano ampiamente la curiosità e la fantasia dei fan in attesa della grande notte che metterà di fronte per l'atto finale i Cincinnati Bengals e i Los Angeles Rams.