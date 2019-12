Edgar Wright elogia le 'trame diaboliche' di Cena con delitto - Knives Out

Edgar Wright ha scritto un articolo su Variety nel quale si esprime su uno dei film più apprezzati di questo fine anno, ovvero Cena con delitto - Knives Out, diretto da Rian Johnson e composto da un nutrito cast che prende parte a questo giallo deduttivo sul modello di quelli raccontati da Agatha Christie. E Wright pare che abbia apprezzato.

"Trovo sia un piacere scrivere questo pezzo su Rian Johnson, che negli ultimi dieci anni circa è diventato uno dei miei migliori amici ad Hollywood. La persona perfetta con cui parlare alle otto di mattina con un caffè o alle due di mattina con un altro liquido marrone; è terribilmente intelligente (ma mai fastidiosamente), un buon ascoltatore e ha una risata generosa".



Il testo di Wright prosegue, ricordando cameo e citazioni:"Ho fatto un cameo in Star Wars: Gli Ultimi Jedi e il mio ultimo film, Baby Driver, è citato nel suo nuovo film. Dunque basterebbero queste sciocchezze per pensare che otterrà una buona recensione da me, qualunque cosa accada. Ma ecco il punto. Io adoro davvero questo film [...].

Cena con delitto - Knives Out è un intrattenimento eccezionale perché dimostra che puoi compiacere una folla senza mai parlare con essa; é infinitamente intelligente, con trame diaboliche e popolato a un cast che ama e gode ogni minuto passato. Al giorno d'oggi così tanto cinema è racchiuso in due sole categorie; ci sono le vuote pantomime con schermo verde che intasano gli auditorium del multiplex locale. E poi ci sono quelli che chiamo film coi broccoli; produzioni nutrienti ma a volte un po' noiose. Il mistero dell'omicidio di Rian è a cavallo della linea, che strizza l'occhio ai classici thriller ma con una visione rigenerante da ventunesimo secolo. Rian sta facendo divertire il pubblico sul grande schermo. Solo per questo, dategli tutti i premi".

Il nuovo film di Edgar Wright sarà un thriller psicologico, in stile Repulsione. Il titolo del film è Last Night in SoHo e le riprese si sono svolte proprio quest'anno.