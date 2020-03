Edgar Wright dirigerà Set my Heart to Five, storia di un robot che impara ad amare

Edgar Wright è uno di quei registi il cui nome non ci stancheremmo mai di vedere sulle locandine affisse all'esterno dei cinema: l'autore della Trilogia del Cornetto e di film come Baby Driver e Scott Pilgrim vs. The World è ora in procinto di dedicarsi ad un nuovo progetto intitolato Set my Heart to Five.

Non si tratterà di una storia originale: il film sarà infatti tratto dall'omonimo romanzo di Simon Stephenson in uscita quest'estate nel Regno Unito e il prossimo settembre negli Stati Uniti (lo stesso Stephenson sarà anche autore della sceneggiatura del film).

La storia sembra una di quelle da cui Wright potrebbe esser capace di tirar fuori il meglio: ambientato nel 2054, il libro segue le avventure di Jared, un robot che lavora come dentista e, in seguito alla visione di alcuni film anni '80 e '90 comincia a provare per la prima volta dei sentimenti. Da quel momento il nostro androide intraprenderà la sua personalissima missione nell'intento di convincere gli esseri umani che anche lui e tutti gli androidi suoi pari possano provare sentimenti reali. Jared viaggerà per l'America fino ad incontrare il suo creatore, arrivando poi a scrivere il copione di un film destinato a cambiare il mondo.

Non si hanno ancora indicazioni sulla possibile data d'uscita del film, ma una cosa è certa: con Edgar Wright al timone le cose si faranno sicuramente interessanti.