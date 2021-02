Edgar Wright dirigerà l'adattamento di The Running Man di Stephen King

Un'altra delle storie nata dalla vivida immaginazione di Stephen King sarà oggetto di un nuovo adattamento cinematografico: si tratta di The Running Man, e la regia sarà affidata a Edgar Wright.

Paramount Pictures ha individuato il prossimo titolo da sviluppare per il grande schermo.

Il thriller distopico The Running Man scritto da Stephen King, pubblicato originariamente nel 1982 sotto lo pseudonimo Richard Bachman, verrà riadattato da un team creativo capitanato dal regista di Last Night in Soho Edgar Wright.

Stando a quanto riportato da Deadline, non si tratterà di un remake del film dell'87 con Arnold Schwarzenegger, ma di una nuova versione della storia molto più fedele all'originale cartaceo. A scriverla saranno lo stesso Wright e Michael Bacall.

Tra i produttori della pellicola vi sarà anche il regista di X-Men: Dark Phoenix Simon Kinberg, il quale avrebbe avuto l'idea di riproporre la storia sul grande schermo. In seguito, Kinberg avrebbe "corteggiato" Wright, che ha poi accettato l'incarico. E dire che nel 2017, fu proprio The Running Man la risposta di Edgar Wright ala domanda "Quale remake ti piacerebbe realizzare?".

The Running Man è attualmente una priorità in casa Paramount Pictures, e impegni dei diretti interessati permettendo, il progetto potrebbe entrare presto in fase di pre-produzione.