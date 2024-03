Eddington, spoiler clamoroso sul film con Emma Stone e Joaquin Phoenix! In realtà è...

Dobbiamo correre ad aggiornare il nostro approfondimento dedicato a tutto ciò che sappiamo su Eddington, il nuovo film del regista di Midsommar e Hereditary Ari Aster con protagonisti Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler.

Un residente di Truth or Consequences, New Mexico (sì, questo è il nome della città), dove le riprese di Eddington sono attualmente in corso, in queste ore ha rivelato la vera trama del film: finora il progetto era stato descritto come un neo-western incentrato su uno sceriffo di una piccola cittadina, interpretato da Joaquin Phoenix, e la cosa era anche stata ampiamente confermata sia dal regista che dalle foto dal set. Tuttavia, a quanto pare c'è un grosso plot twist alla base del progetto...

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, Eddington sarà un film sugli zombie: il film è ambientato durante l'era COVID ma il virus muterà causando un'apocalisse di morti viventi, e sul set è stata vista una troupe degli effetti speciali mentre l'80% delle riprese hanno avuto luogo di notte. Non è dato sapere al momento se la vera natura da film horror di Eddington sarà svelata dal materiale promozionale del film o se Ari Aster aveva previsto un colpo di scena nel corso della storia, vendendo il film come un western per poi trasformarlo in uno zombie-movie (in stile Dal tramonto all'alba, per farla breve) ma immaginiamo che lo scopriremo molto presto.

I protagonisti saranno lo sceriffo (Joaquin Phoenix), sua moglie (Emma Stone), il sindaco locale (Pedro Pascal) e i cittadini appartenenti all'estrema destra Q-Anon. Per altri contenuti scoprite le ultime new entry nel cast di Eddington.

