Eddington, quattro new entry nel cast del misterioso film di Ari Aster

Grandi novità in casa Eddington: altri quattro attori si uniscono al cast del misterioso western diretto da Ari Aster, già regista di "Midsommar" e di "Beau ha paura". Scopriamo chi sono le star che prenderanno parte alla prossima pellicola dell'acclamato regista americano!

Il cast clamoroso di Eddington non smette di espandersi: dopo la conferma di Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, Luke Grimes, Austin Butler, Deidre O’Connell, Michael Ward e Clifton Collins Jr., ecco che si uniscono alla produzione William Belleau, Cameron Mann, Matt Gomez Hidaka e Amélie Hoeferle. Ma dove abbiamo già visto questi attori?

L’ultima interpretazione di William Belleau lo ha visto nei panni di Henry Roan, il primo marito di Mollie (Lily Gladstone) nel capolavoro di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (che potete trovare in streaming su Prime Video). Inoltre, abbiamo potuto apprezzare le performance dell’attore in Searchlight Fresh, The Unforgivable e The Twilight Saga: Eclipse, per citare alcuni dei suoi film più famosi.

Cameron Mann ha recitato al fianco di Kate Winslet, Julienne Nicholson e Joe Tippett nell’acclamata miniserie HBO Mare of Easttown, ma ha preso parte anche a Daredavil, New Amsterdam, For Life e Law & Order.

Recentemente presente al fianco di Tim Robbins, David Oyelowo e Rebecca Ferguson in Silo, rivedremo Matt Gomez Hidaka nel film indipendente Wilderness, diretto da Spencer King, in cui sarà uno dei protagonisti al fianco di Hunter Dothan. Infine, Amélie Hoeferle ha preso parte al film horror Uni Night Swim di Blumhouse e Atomic Monster e nella recente pellicola targata Lionsgate The Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente.

