Eddie Redmayne vorrebbe interpretare l'Enigmista in The Batman di Matt Reeves

Nel corso di un'intervista flash concessa a IMDb, Eddie Redmayne ha espresso il suo interesse a interpretare il ruolo dell'Enigmista nel prossimo film dedicato all'Uomo-Pipistrello, ovvero il The Batman di Matt Reeves.

Interpellato infatti su quale iconico villain gli sarebbe piaciuto interpretare, il Premio Oscar per La teoria del tutto ha risposto senza esitazioni: "Adorerei interpretare l'Enigmista", ha dichiarato. L'attore è stato più volte sul punto di legare il suo nome a un cinecomic, prima di legarsi al franchise di Animali Fantastici; partecipò infatti ai provini per Star-Lord nel primo Guardiani della Galassia e a quelli per Harry Osborne in The Amazing Spider-Man 2.

Essendo la trama di The Batman avvolta ancora nel misterio - rumor a parte - non è ancora chiaro se l'Enigmista apparirà nella nuova iterazione del personaggio che avrà come protagonista un giovane Bruce Wayne interpretato da Robert Pattinson. Quello che sappiamo è che il film avrà un'impostazione simile a un film noir, che esplorerà il lato più da detective di Batman, più di quanto si sia mai visto finora sul grande schermo. Nella pellicola dovrebbero comparire più villain e chissà se proprio l'Enigmista farà parte di questo gruppo.

Già in passato, Redmayne si era dichiarato fan dei cinecomic, che ne pensate? Vorreste vedere l'attore britannico nei panni dell'iconico villain della DC? Sul grande schermo il personaggio è comparso solamente in un'occasione, nel Batman Forever di Joel Schumacher, dove era interpretato da Jim Carrey, all'epoca superstar e fresco del successo al botteghino di hit come Ace Ventura - L'acchiappanimali, Scemo e + scemo e The Mask.

Rivedremo ancora Eddie Redmayne nei panni di Newt Scamander nel terzo capitolo di Animali Fantastici in arrivo nel 2021.