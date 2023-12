Eddie Murphy torna in azione nell'esplosivo trailer di Beverly Hills Cop: Axel F

Dopo il poster ufficiale di Beverly Hills Cop: Axel F, Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale del film che vede il ritorno di Eddie Murphy.

È un trailer davvero scoppiettante quello di Beverly Hills Cop: Axel F, con un Eddie Murphy che sembra in forma smagliante, pronto a regalarci risate e tanti momenti carichi di tensione. Tra esplosioni e inseguimenti, Beverly Hills Cop 4 ci regala un’atmosfera del tutto anni 80. La descrizione del trailer recita: “Il detective Axel Foley (Eddie Murphy) è di nuovo in servizio a Beverly Hills. Dopo che la vita di sua figlia viene minacciata, lei (Taylour Paige) e Foley collaborano con un nuovo partner (Joseph Gordon-Levitt) e con i vecchi amici Billy Rosewood (Judge Reinhold) e John Taggart (John Ashton) per alzare i giri e svelare una cospirazione. Dai produttori Jerry Bruckheimer, Eddie Murphy, Chad Oman e dal regista Mark Molloy. Beverly Hills Cop: Axel F. Solo su Netflix, estate 2024.”

Una clip che potrebbe aumentare di molto la curiosità nei fan della saga, che potranno reimmergersi nuovamente nell’ambiente di Beverly Hills a distanza di quasi 40 anni dal primo capitolo. Netflix indica quindi al momento l’estate 2024 come periodo d’uscita, senza specificare la data precisa. E anche Kevin Bacon sarà nel cast di Beverly Hills cop: Axel F. E voi cosa ne pensate di questo trailer, vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti.