Eddie Murphy, Thandie Newton:'Lavorare con lui è stato molto triste'

Thandie Newton ha rilasciato un'intervista a Vulture, nella quale ha ricordato alcune delle esperienze vissute sui set nel corso della carriera. Dopo aver ripercorso negativamente il rapporto con Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2, Newton ha parlato anche dell'avventura sul set di Norbit, al fianco di Eddie Murphy. O qualcuno di simile.

"Norbit è l'unico film che ho fatto che hanno visto i miei figli. Mi hanno fatto sudare sette camicie per essere nel film. 'Sei davvero in grado di essere divertente?'... Ricordo che la storia scritta da Eddie riguardava lui che visionava i video in cui donne afroamericane obese picchiavano i loro mariti mingherlini. Eddie li trovava esilaranti, ma non era quasi mai sul set il che era davvero triste. Aveva le migliori controfigure che avessi mai visto, da due metri ti sembrava di avere di fronte Eddie. Credo che abbia realizzato quasi tutto il film con le sue controfigure".



Norbit non venne accolto molto bene dalla critica e Eddie Murphy ricevette tre delle otto candidature ai Razzie Award per il film. Nonostante tutto il film ebbe un ottimo successo al botteghino, incassando circa 160 milioni di dollari a fronte di un budget da 60 milioni.

La pellicola ottenne addirittura una nomination ai premi Oscar nella categoria riservata al miglior make-up.

Nel cast del film anche Cuba Gooding Jr., Terry Crews, Clifton Powell e Lester Speight.

Eddie Murphy ha anticipato il suo ritorno alla stand-up comedy e mesi fa confessò di non essere interessato ai cinecomic ma di voler interpretare un villain.