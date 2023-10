Eddie Murphy in grande spolvero nel divertente trailer di Buon Natale da Candy Cane Lane

Dopo le prime immagini di Buon Natale da Candy Cane Lane, il nuovo film natalizio di Eddie Murphy per la piattaforma di streaming on demand Prime Video è tornato a mostrarsi anche con il primo trailer ufficiale.

Disponibile come sempre all'interno dell'articolo, il filmato promozionale introduce il pubblico alla bizzarra storia di Chris (Eddie Murphy), un uomo con la missione di vincere il concorso annuale del suo quartiere per la casa con la miglior decorazione natalizia: inavvertitamente, però, il protagonista stringe un accordo con un’elfa birichina di nome Pepper (Jillian Bell) per avere una chance in più di aggiudicarsi la vittoria, ma quest’ultima lancerà un incantesimo che porterà in vita i “12 giorni di Natale” creando scompiglio in tutta la città. Con il rischio di rovinare le feste a tutta la sua famiglia, Chris, sua moglie Carol (Tracee Ellis Ross) e i loro tre figli devono imbarcarsi in una corsa contro il tempo per riuscire a spezzare l’incantesimo di Pepper, combattere i subdoli personaggi magici evocati e salvare il Natale in tutto il quartiere.

Buon Natale da Candy Cane Lane sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 1 dicembre 2023, in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video. Per altri contenuti legati al Natale in arrivo sul servizio, scoprite il nuovo film d'animazione Merry Little Batman.