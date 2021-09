Eddie Murphy shock: 'Belushi e Robin Williams mi hanno offerto della cocaina'

Questa sera Eddie Murphy torna in tv con 48 Ore e L'asilo dei papà, due pellicole che gli hanno permesso di farsi amare dal grande pubblico, stando ai suoi racconti però, altre due star del cinema hanno tentato di mettere a rischio la sua vita.

Stiamo parlando di Robin Williams e Jim Belushi, due attori che non hanno di certo bisogno di presentazioni ma che, stando alle parole di Eddie Murphy, erano soliti fare follie dentro e fuori dal set.

"Belushi e Robin Williams mi hanno offerto della cocaina. Sono certo che è stata la fede a salvarmi. Dissi di no, e oggi dico che probabilmente la mia vita sarebbe stata completamente diversa".

Il re della comicità ad un'intervista a The Hollywood Reporter ha poi aggiunto: "Eravamo in giro quando Belushi e Robin Williams mi hanno offerto della droga. Io decisi di non accettarla e Belushi mi diede della signorina. Dopo tanti anni mi dico: 'Wow, quanta strada che ho fatto'. Se l'avessi accettata, forse ora le cose sarebbero molto diverse. Ci sono state volte in cui credo che sia stata la fede a salvarmi. Episodi che non fanno altro che riaffermare la mia fede in Dio. Potevo bruciarmi e morire, ma non è successo".

Eddie Murphy si dice fiero di questa scelta e della sua condotta di vita in generale: "Sono padre di nove figli. Non bevo e non mi drogo, non lo faccio per una questione morale o cose del genere, semplicemente non lo faccio e basta".

Vi ricordiamo che Murphy è da poco tornato sugli schermi con Il principe cerca figlio, la cui recensione è naturalmente disponibile sul nostro sito.