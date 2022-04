Eddie Murphy reciterà nel biopic sul fondatore dei Parliament-Funkadelic George Clinton

Eddie Murphy è in trattative per interpretare il ruolo di George Clinton, leader delle band pop funk Parliament-Funkadelic, in un biopic a lui dedicato in arrivo.

Come sappiamo, Eddie Murphy ha un contratto con Amazon che lo lega al colosso per ben tre film. Dunque questo sarebbe soltanto un primo progetto realizzato in collaborazione con Prime Video, e in cui l'attore produrrà anche al fianco di John Davis e Catherine Davis e la loro Davis Entertainment.

Dopo che tra il 2013 e il 2018, a parte un progetto, si è preso una piccola pausa dalla recitazione, Eddie Murphy è poi tornato più propositivo che mai, e il fatto che stia partecipando non solo come attore ma anche come produttore al biopic la dice lunga sul suo nuovo impegno ritrovato.

Come molti sapranno, il personaggio che interpreterà in questo film, Clinton, è considerato il padrino del funk. Infatti, insieme a James Brown e Sly Stone è stato uno dei principali innovatori in questo genere musicale. Il film si concentrerà sulla storia dei suoi umili inizi nella Carolina del Nord degli anni '40 fino alla formazione delle sue band rivoluzionarie Parliament e Funkadelic. Nel tempo Clinton ha anche esercitato, con la sua musica, una grande influenza sugli artisti della generazione hip-hop come Tupac Shakur, Dr. Dre , Snoop Dogg, e molti altri.

Parliamo dunque di un personaggio iconico, che è stato anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1997, insieme ad altri 15 membri del Parliament-Funkadelic. Cosa ne pensate di questo biopic in arrivo?