Eddie Murphy rassicura Robert Pattinson: 'Sarai un grande Batman'

Ospite del Los Angeles Times per una chiacchierata d'eccezione in compagnia di altri colleghi tra cui Robert De Niro ed Eddie Murphy, Robert Pattinson ha confermato le sue preoccupazioni per il suo futuro ruolo di Batman nel film di Matt Reevs.

Anche se non sembra nulla di preoccupante - l'attore ha infatti confessato di affrontare ogni ruolo con un certo pessimismo - vediamo nello specifico cos'ha detto Pattinson sulle responsabilità di indossare un mantello pesante come quello del Cavaliere Oscuro:

"Non so se sono pronto, è qualcosa di speciale. C'è una sensazione diversa quando fai una cosa del genere" ha spiegato l'attore. "Quando sai che c'è una grande aspettativa da parte del pubblico. È anche un po' divertente sentire questo tipo di pressione. Trovare il tuo tipo di pubblico, soprattuto quando all'inizio non ti vogliono in quella parte. È piuttosto galvanizzante."

Quando Pattinson ha finito di spiegare le sue sensazioni riguardo alla parte, Murphy è intervenuto per rassicurarlo e dirgli che sarebbe stato un ottimo Batman, forse anche spinto dalle tante lamentele che avevano seguito la scelta della star di Twilight come nuovo Batman - in realtà sappiamo bene che negli anni ha dimostrato più volte il suo immenso talento di fronte alla macchina da presa al di fuori della saga fantasy (qui potete trovare il nostro speciale sulla carriera di Pattinson).

A proposito di Murphy, apparso di recente in splendida forma al Saturday Night Live, vi rimandiamo alla nostra recensione di Dolemite Is My Name.