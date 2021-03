Eddie Murphy, ecco perché si prese una pausa dalla recitazione

Nel corso di una recente intervista concessa nel podcast di Marc Maron, WTF, Eddie Murphy ha rivelato il motivo della sua assenza prolungata dal mondo del cinema negli ultimi anni e perché ha quindi deciso di tornare al mondo della recitazione dopo aver conquistato il box-office negli anni '80 e '90. Adesso lo trovate ne Il principe cerca figlio.

Murphy ha rivelato di essersi allontanato volontariamente dal mondo della recitazione perché ormai era diventato lo zimbello dei Razzie Awards: "Stavo facendo dei film di merda, mi dicevo: 'Questa merda non fa ridere, mi stanno dando i Razzie. Quei figli di puttana mi stanno premiando come peggior attore di sempre ai Razzie. Così ho pensato che forse era il momento di prendere una pausa'".

Eddie Murphy nel corso della sua carriera si è "guadagnato" nove nomination ai Razzie Awards vincendo in tre occasioni: per Norbit, Pluto Nash e Piacere Dave. Durante la cerimonia del 2010 gli è stato conferito un premio speciale come peggio attore del decennio e tra il 2013 e il 2018 Murphy ha recitato solamente in un film, Mr. Church, un film drammatico e indipendente fino al suo ritorno in attività con Dolemite Is My Name con Netflix. Adesso è nelle piattaforme di streaming con Il principe cerca figlio, che certo non è stato accolto benissimo dalla critica.

"Mi volevo prendere una pausa di un anno - ricorda l'attore - ma improvvisamente ne passarono sei. Mi mettevo sul divano e potevo tranquillamente non alzarmi più da lì. Solo che non volevo che gli ultimi film in cui mi avrebbero visto fossero delle stronzate. Il piano era fare Dolemite, poi il Saturday Night Live e Il principe cerca figlio, quindi qualche stand-up e vedere come mi sarei sentito dopo. Almeno avrebbero saputo che ero ancora divertente".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Il principe cerca figlio, di cui Murphy ha anticipato un terzo capitolo.