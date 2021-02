Eddie Murphy nel nuovo trailer ufficiale de Il principe cerca figlio, in arrivo su Amazon

Come promesso nella giornata di ieri, il servizio di streaming on demand Amazon Prime Video ha pubblicato il nuovo trailer ufficiale de Il principe cerca figlio, sequel ufficiale del cult Il principe cerca moglie.

Il film vedrà Eddie Murphy e Arsenio Hall riprendere i panni dei personaggi originali interpretati nel 1988, il principe Akeem e Semmi, e ovviamente tutti gli alias del caso.

Nel nuovo capitolo della saga, il neo-incoronato re Akeem (Murphy) è pronto a subentrare come nuovo sovrano di Zamunda quando viene avvisato del fatto che ha un erede che vive a New York City. Akeem si affida al suo amico e consigliere di lunga data, Semmi (Hall), per un nuovo viaggio nella Grande Mela in modo che i due possano rintracciare il figlio di Akeem. A New York i due protagonisti incontreranno molti dei vecchi amici conosciuti durante il loro primo viaggio negli States più di 30 anni fa, oltre ovviamente a tantissimi volti nuovi.

Il principe cerca figlio è stato diretto da Craig Brewer ed è basato sugli iconici personaggi creati da Eddie Murphy. L'attore è anche produttore del film insieme a Kevin Misher, con una sceneggiatura scritta da Barry W. Blaustein, David Sheffield e Kenya Barris. Nel cast anche James Earl Jones, Shari Headley, Wesley Snipes, Garcelle Beauvais, KiKi Layne, Teyana Taylor, John Amos, Leslie Jones, Vanessa Bell Calloway e Louie Anderson.

Ricordiamo che Il principe cerca figlio sarà vietato ai minori di 13 anni.