Eddie Murphy protagonista della comedy ispirata a Due irresistibili brontoloni

Un remake di Due irresistibili brontoloni è attualmente in lavorazione presso la New Line e il candidato all'Oscar Eddie Murphy è stato ingaggiato per interpretare uno dei due protagonisti del film ispirato alla celebre commedia anni '90 con Jack Lemmon e Walter Matthau. La conferma ufficiale arriva da The Hollywood Reporter.

Eddie Murphy interpreterà uno dei due personaggi anziani resi celebri da Lemmon e Matthau nel film del 1993 che racconta la storia di due vicini di casa che lottano per conquistare le attenzioni di una docente universitaria, Ariel (Ann-Margret).

Il film ha avuto anche un sequel, That's amore - Due improbabili seduttori, uscito nel 1995. Il primo film venne prodotto da John Davis, che si occuperà anche del remake, diretto da Tim Story.

Voci parlano di un possibile coinvolgimento di Samuel L. Jackson come co-protagonista. Eddie Murphy sarà nel cast del film Dolemite Is My Name, prodotto da Netflix e dalla stessa star di Beverly Hills Cop.

Tim Story è in questo momento impegnato nella lavorazione del reboot di Shaft, con protagonisti Samuel L. Jackson e Jessie Usher.

Le gag di Due irresistibili brontoloni furono ispirate alla commedia La strana coppia, di Neil Simon, dove uno dei protagonisti è Walter Matthau, che riprende poi il ruolo nel film del 1968 affiancato proprio da Jack Lemmon, per la regia di Gene Saks. Successiva al film fu la serie omonima con Tony Randall e Jack Klugman.