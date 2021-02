Eddie Murphy, sua figlia esordirà ne Il principe cerca figlio: cosa ne pensa l'attore?

Il principe cerca figlio non solo continuerà la storia del celebre cult anni '80 di John Landis, ovvero Il principe cerca moglie, ma consentirà anche alla figlia di Eddie Murphy di esordire sul grande schermo. La pellicola infatti vede la presenza in un piccolo ruolo di Bella Murphy, giovanissima figlia di Eddie classe 2002.

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Tonight, sia Eddie Murphy che Bella hanno parlato del film e dell'esordio al cinema. In particolare, Eddie Murphy ha confessato ai microfoni dei giornalisti di aver avuto sempre una sola regola per quanto riguarda la possibilità di vedere recitare i propri figli, ovvero che avrebbero potuto farlo - se volevano - una volta compiuti i 18 anni. Bella Murphy ne ha compiuti 19 un mese fa.

"Le ho detto che non avrebbe potuto lavorare come attrice fino ai 18 anni, ma lei ha iniziato comunque ad andare a lezioni di recitazione circa due anni prima di quel limite. Il ruolo era della sua età, di qualcuno che avesse la sua età, quindi le ho detto questa cosa, lei ha fatto il suo provino e ha ottenuto la parte".

Bella ha aggiunto: "Ero molto nervosa. Non volevo che la gente pensasse che lo facessi solamente perché potevo farlo o perché semplicemente ero la figlia". La neo attrice ha poi rivelato di essere stata messa in punizione a causa di uno stunt andato male. "C'è stato un momento in cui avrei dovuto atterrare addosso a mio padre ma lui era come bloccato e io sono finita dritta sulle sue dita. Ho visto la sua vita che scorreva nei suoi occhi ed eravamo come impietriti. Ci guardavamo attorno e vedevamo il regista che urlava: 'Stop!' e mio padre: 'Sei in punizione!'".

In precedenza, Eddie Murphy ha parlato dell'eredità di Il principe cerca moglie. Il principe cerca figlio uscirà il 5 marzo direttamente in streaming su Amazon Prime Video.