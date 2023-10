Eddie Murphy doveva fare un film con Tarantino? 'È pazzo ma in senso buono'

La lista degli attori di serie A con i quali Quentin Tarantino ha avuto modo di lavorare nel corso della sua carriera è praticamente infinita: da Brad Pitt a John Travolta, passando per Christoph Waltz, Uma Thurman, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio e chi più ne ha più ne metta, parliamo di decine di nomi. E se vi dicessimo Eddie Murphy?

No, non siete vittime di un brutto vuoto di memoria: il regista di Pulp Fiction e C'era una Volta a Hollywood non ha mai collaborato con la star di Una Poltrona per Due... Eppure la strana coppia è stata incredibilmente vicina a formarsi davvero, con il buon Quentin che sembrava seriamente intenzionato a prendere le redini di un nuovo sequel di Beverly Hills Cop!

"Quentin è pazzo, ma pazzo nel senso buono. Venne da me con quest'idea per un altro Cop, e per un po' ne abbiamo parlato. Se dovesse realizzarsi sarebbe grandioso, è uno con cui sarebbe folle lavorare" furono le parole di Eddie Murphy al riguardo. Il progetto sembra essere caduto nel dimenticatoio, ma insomma... Mai dire mai! Cosa ne dite? Tarantino sarebbe la persona giusta per un'operazione del genere? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra classifica dei film di Quentin Tarantino.