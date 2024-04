Eddie Murphy doveva essere in Bad Boys! Perché fu scelto Will Smith?

La saga di Bad Boys ha sfruttato nel migliore dei modi l’incredibile chimica sullo schermo tra Will Smith e Martin Lawrence, protagonisti del franchise. Eppure la storia sarebbe potuta essere molto diversa, con Lawrence che ha spiegato come la sua prima scelta per il co-protagonista del primo film fosse ricaduta su Eddie Murphy.

Dopo aver riportato la data d’uscita italiana di Bad Boys: Ride or Die, torniamo ad occuparci della serie di film d’azione per condividere le parole dell’attore nato a Francoforte a proposito della prima opzione esplorata per realizzare la coppia di protagonisti della saga.

Nel corso di un Q&A al fianco di Will Smith, l’interprete di Fà la Cosa Giusta ha rivelato: “Avevo un accordo con la Sony e questo era un film che mi avevano proposto. Avrei solo dovuto trovare un partner con cui farlo. Stavo pensando di farlo con Eddie Murphy, ma costava troppo”.

Quindi ha continuato: “Ma ho scelto la persona giusta, perché è stata mia sorella a dirmi: ‘Dovresti farlo con Will’. Due star di sitcom che si incontrano sul grande schermo sarebbe potuto diventare qualcosa di speciale. Così io e Will abbiamo fatto una cena insieme e dopo cinque minuti di conversazione con Will, che è il miglior venditore di sempre, non ho potuto dire di no. E da allora è stato Bad Boys”.

Col senno di poi, e visto che ci ritroviamo a parlare del quarto film del franchise, quella di Lawrence è stata senza dubbio una delle migliori scelte possibili, e, in attesa di scoprire cosa ci riserverà il nuovo film, vi lasciamo al primo trailer di Bad Boys: Ride or Die.

AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (DS) è uno dei più venduti oggi su