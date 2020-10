Eddie Murphy, altro che Dottor Dolittle! Sul set l'attore era terrorizzato dagli animali

Qual è il colmo per un medico capace di parlare con gli animali? Aver paura degli animali! No, non si tratta semplicemente di una (pessima) battuta: stiamo semplicemente parlando di quanto accadde sul set de Il Dottor Dolittle, il film del 1998 in cui Eddie Murphy interpretava il medico dotato della singolare abilità.

Come sicuramente ricorderete, nel film Murphy era ovviamente chiamato ad interagire con un bel po' di animali di ogni tipo e dimensione: ciò che non traspare dal risultato finale delle riprese, però, è che l'attore fosse tutt'altro che felice di quella situazione!

Pare, infatti, che Murphy sia letteralmente terrorizzato dagli animali: durante le riprese la paura lo attanagliava al punto da pretendere che, ogni volta che fosse possibile, i piccoli amici del Dottor Dolittle fossero ricreati in CGI, così da non dover interagire con animali veri.

La soluzione proposta dalla star di Beverly Hills Cop, però, non fu sempre ritenuta attuabile dalla produzione: il nostro eroe si trovò quindi spesso e volentieri costretto a fare appello a tutto il suo coraggio, accettando di trovarsi nella stessa stanza con degli animali in carne ed ossa. Il risultato? Pare che più di un ciak si concluse con le urla del povero Eddie letteralmente in preda al panico.

