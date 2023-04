Eddie Murphy compie 62 anni: 'Non rido più in quel modo, non esce più'

Ci sono innumerevoli motivi per cui voler bene a Eddie Murphy, ma siamo sicuri che in nessuna lista, per quanto personale questa possa essere, mancherebbe mai quella risata diventata nel corso degli anni un vero e proprio trademark (dalle nostre parti anche grazie all'indimenticabile Tonino Accolla): perché, allora, da un po' non la sentiamo più?

A parlarne è stato proprio l'attore di Beverly Hills Cop, che oggi festeggia i suoi primi 62 anni (Murphy nacque a New York il 3 aprile del 1961): semplicemente, stando alla versione del nostro Eddie, quella risata che tanto ha contribuito a renderlo uno dei personaggi più iconici del cinema degli anni '80 e '90 ha smesso di venir fuori.

"Non rido più in quel modo, semplicemente non mi esce più. È strano cambiare qualcosa di così naturale. Nacque come una risata autentica, ma poi la gente cominciò a ridere perché pensava che fosse divertente, e quindi un paio di volte è capitato che ridessi così perché sapevo che la gente l'avrebbe trovato divertente. Ma poi è diventato strano, le persone mi fermavano e dicevano: 'Fai quella risata', oppure se ridevo la gente si girava ed era subito tipo: 'Eddie?'. Ho semplicemente smesso di farlo" sono state le parole dell'attore. A proposito di repertorio storico, intanto, sempre Eddie Murphy ha recentemente ribadito di non aver mai preso in giro Michael Jackson.