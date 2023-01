Eddie Murphy, il comico ribadisce:'Non ho mai preso in giro Michael Jackson'

La star di Beverly Hill Cop, Eddie Murphy, ha partecipato di recente al Jimmy Kimmel Live! e ha ribadito di non averi mai preso in giro Michael Jackson nel corso delle imitazioni del cantante che il comico fece negli anni '80. Murphy ricorda di aver sempre rispettato il cantante e di averne sempre fatto un'imitazione divertente.

"Se guardi le cose che ho fatto su Michael, non son mai state meschine. Sono sempre state cose divertenti, perché lo conoscevo. Non l'ho mai preso in giro. Era Michael e io stavo facendo il Michael divertente" ha sottolineato Murphy.



Inoltre ha ricordato che la voce di Jackson era molto più grave rispetto a quella che usava in pubblico:"La sua voce non era cosi acuta di persona".



Eddie Murphy, conosciuto per i ruoli in Una poltrona per due e Un principe cerca moglie, tornerà in Beverly Hills Cop e ha dichiarato di aver accettato di riprendere il ruolo di Axel Foley grazie alla presenza di Jerry Bruckheimer nella produzione del quarto capitolo del franchise.



L'attore ha iniziato la propria carriera in tv, nello storico programma americano Saturday Night Live. A gennaio si è parlato di un possibile ritorno di Eddie Murphy al SNL e lui stesso ha cercato di fare chiarezza pochi giorni fa.



Murphy ha partecipato all'ultima cerimonia dei Golden Globe ironizzando sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022.