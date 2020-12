Eddie Murphy, l'attacco di Bill Cosby: 'Sei uno schiavo di Hollywood'

Il ritorno di Eddie Murphy sul palco del Saturday Night Live sul finire del 2019 non fece particolarmente piacere a Bill Cosby: l'ex-star dei Robinson prese piuttosto male alcune parole del protagonista di Beverly Hills Cop e L'Asilo dei Papà, rispondendogli immediatamente per le rime.

La battuta di Murphy si riferiva, nella fattispecie, alle ben note vicende giudiziarie di Cosby: "Se trent'anni fa mi avessero detto che io sarei diventato un noioso padre casalingo e Bill Cosby sarebbe finito in galera perfino io ci avrei scommesso" furono le parole dell'attore.

Immediata e piccata la replica del portavoce di Cosby: "Mr. Cosby è stato il primo attore nero a vincere un Emmy e a rompere le barriere del razzismo nell'industria dell'intrattenimento, in modo che attori neri come Eddie Murphy, Dave Chapelle, Kevin Hart eccetera avessero l'opportunità di mostrare il loro talento alle generazioni successive. Mi è stato detto che Mr. Murphy ha avuto il suo momento di gloria tornando all'SNL e prendendosi gioco di Mr. Cosby. Uno potrebbe dire che a Mr. Murphy era stata data la libertà di lasciare la piantagione e prendere le proprie decisioni, ma lui ha preferito vendersi per diventare uno schiavo di Hollywood. Si ricordi, Mr. Murphy, che Mr. Cosby è diventato una leggenda perché utilizzo la comicità per umanizzare ogni razza, religione e genere" si legge nel comunicato.

Non solo Saturday Night Live, comunque: recentemente Eddie Murphy ha annunciato di voler tornare alla stand-up comedy a scopo di beneficenza.