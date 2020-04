Eddie Murphy anticipa il suo ritorno allo stand-up per beneficenza

Dopo il suo ritorno sulle scene con l'apprezzato biopic Dolemite Is My Name, Eddie Murphy a quanto pare potrebbe estendere il suo rapporto di collaborazione con Netflix con la produzione di una serie di stand-up special che lo vedrebbero tornare sul palco dopo anni e anni di assenza.

Secondo quanto riportato da Collider, infatti, Murphy - che ha già confermato l'intenzione di tornare sul palco di fronte a un pubblico per uno special comedy - potrebbe anticipare la cosa anche per via dell'attuale emergenza sanitaria globale a causa della pandemia da coronavirus. Infatti, l'attore avrebbe accettato di partecipare a un evento di beneficenza nel corso del quale dovrebbe eseguire un set all'interno di un gruppo ben nutrito composto da nomi di spicco della scena come Adam Sandler, Chris Rock, Kevin Hart, Tiffany Haddish e Billy Crystal, il tutto sotto l'organizzazione di Byron Allen. Il Feeding America Comedy Festival, ovviamente, prevedrà le esibizioni dei comici citati ognuno dalla propria abitazione.

L'evento, che dovrebbe avere una durata di tre ore, non verrà trasmesso su un network o in streaming sui noti portali, ma sulle piattaforme dell'Allen Media Group il 9 maggio prossimo. Gli altri comici che prenderanno parte all'evento saranno Marc Maron, Jon Lovitz, Brad Garrett, Marlon Wayans, Howie Mandel, Taraji P. Henson, Louie Anderson, Margaret Cho, Kenan Thompson, Caroline Rhea, Billy Gardell, Tim Meadows, Jamie Kennedy, Bill Engvall, Sheryl Underwood e lo stesso Allen.

"In partnership con Feeding America, i miei amici comici e tutti noi all'Allen Media Group siamo felici di annunciare questo evento in streaming mondiale il prossimo 9 maggio. La risata è spesso la miglior medicina e noi siamo estremamente motivati nello spostare l'attenzione sui problemi legati all'approvvigionamento di cibo, fornendo così un sostegno alle famiglie le cui finanze sono state duramente colpite dalla pandemia del COVID-19".

