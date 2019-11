Eddie Murphy è 'al settimo cielo' per il sequel di Il Principe Cerca Moglie

Ospite della rubrica Actors on Actors di Variety insieme ad Antonio Banderas, Eddie Murphy ha parlato, insieme a molti altri argomenti, della lavorazione di Il Principe cerca moglie 2, sequel della commedia da lui ideata e interpretata nel 1988 per la regia di John Landis.

"Ho escogitato un modo per unire tutti i puntini" ha detto l'attore. "Deve essere una specie di record, non so se c'è mai stato un sequel a trent'anni di distanza dal primo film, ma è quello che stiamo facendo ora."

La lavorazione procede a gonfie vele ed Eddie Murphy è "al settimo cielo per come sta andando". Per la regia è stato scelto Craig Brewer, che ha lavorato con Murphy a Dolemite is my name, film che "è andato così bene che abbiamo già chiuso per il prossimo progetto". Anche alcuni attori del cast del biopic disponibile su Netflix saranno nel sequel di Il principe cerca moglie (il cui titolo originale sarà Coming 2 America).

Antonio Banderas e Eddie Murphy, le cui voci appaiono in tre capitoli di Shrek, hanno poi parlato del fatto di non aver mai avuto la possibilità di essere realmente sullo stesso set. "La cosa interessante è che abbiamo girato tre film insieme, ma non abbiamo mai lavorato insieme" ha detto l'attore spagnolo. "Ci siamo incontrati soltanto durante la promozione."

Anche John Amos sarà nel cast di Coming 2 America. Nel sequel di Il Principe cerca moglie ci sarà inoltre Tracy Morgan.