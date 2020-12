Eddie Izzard, la star di Cars 2 sceglie il pronome lei:'Ora sono in modalità ragazza'

La star di Hannibal, Eddie Izzard, ha dichiarato pubblicamente che d'ora in poi userà il pronome 'lei' per riferirsi a sé stessa. Izzard l'ha annunciato durante un'apparizione al Portrait Artist of the Year di Sky Arts, una serie di concorsi nei quali degli artisti si sfidano ritraendo tre soggetti famosi. Uno dei soggetti era proprio Izzard.

Nel corso della sua partecipazione, Izzard ha dichiarato:"Cerco di fare cose che ritengo interessanti. Questo è il primo programma a cui ho chiesto di usare il pronome 'lei', questo è un periodo di transizione".

Izzard ha vissuto questo momento come una grande liberazione, affermando di trovare fantastico poter rivelare il pronome a cui vuole essere riferito. Sul palcoscenico e non, Eddie Izzard è nota per indossare spesso trucchi e abiti che sono tradizionalmente visti dall'opinione pubblica come abbigliamento femminile.

In passato si è identificata come persona transgender e punto di riferimento per i diritti LGBTQ+:"Sono genderfluid" ha dichiarato "Da ora in poi voglio essere in modalità ragazza".



Eddie Izzard ha ricevuto un enorme sostegno sui social, in particolare dall'account di Human Rights Campaign:"Grazie per permetterci di vivere quest'avventura con te Eddie, e per incoraggiare altri a vivere le loro esistenze apertamente e autenticamente".



Nelle scorse settimane Elliot Page ha annunciato al mondo di essere transgender. Nei giorni successivi Page ha ricevuto molti messaggi di sostegno.