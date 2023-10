Eddie Izzard è Doctor Jekyll nel primo trailer del film horror

Il tema del doppio è uno dei leitmotiv più ricorrenti nelle narrazioni letterarie e cinematografiche. Dalle districate vicende de "Il Fu Mattia Pascal" di Luigi Pirandello alle recenti saghe supereroistiche Marvel e DC, il duplice e l’ambivalente non cessano di affascinare il pubblico di ogni età.

La storia ci insegna che tra i capolavori letterari del genere occupa un posto d'onore Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde di Robert L. Stevenson. Il celebre romanzo gotico del 1886 ebbe un tale impatto culturale da definirsi come un vero e proprio modello da seguire e al quale tendere.

Le vicende del misterioso medico in grado di trasformarsi in uno spietato mostro notturno hanno ispirato, addirittura, oltre cento adattamenti cinematografici, ciascuna con il proprio tocco di originalità ed autorialità. Ebbene, il 27 ottobre arriverà nelle sale americane una trasposizione nuova di zecca, ovvero Doctor Jekyll, diretto da Joe Stephenson.

Nelle ultime ore, è stato pubblicato in rete il primo trailer del nuovo film con protagonista Eddie Izzard, vincitore di due Grammy Awards: le premesse sembrano intriganti e, soprattutto, innovative.

Il regista, infatti, ha dichiarato che il suo famigerato dottore avrà un cambiamento non indifferente rispetto al passato: per la prima volta nella storia sarà un personaggio transessuale e il suo nuovo nome è Nina Jekyll.

“Non c'è mai stato un Dr. Jekyll trans”, afferma Stephenson. “Pare circolino teorie per le quali, dato che Nina è transgender, il film sarà incentrato sulle questioni di genere. Non è così: i temi della nostra pellicola sono fedeli all’opera originale”.

In effetti, visto il recente coming out della star Eddie Izzard, che adesso si attribuisce pronomi femminili, la scelta di casting sembra perfettamente azzeccata. Le sequenze presenti nel trailer, d’altronde, ci offrono dei primi sguardi raccapriccianti al suo Jekyll/Hyde, pronto a tormentare le vite dei personaggi e la visione dello spettatore.

Doctor Jekyll, come se non bastasse, riveste un’importanza non indifferente: oltre a configurarsi già come una delle reinterpretazioni più controverse del romanzo originale, la pellicola segna il ritorno in sala della Hammer Film, storica casa di produzione di B-movie che, dopo anni di magra, sembra avere seria intenzione di riconquistare l’attenzione del pubblico mondiale.

La data di uscita di Doctor Jekyll nei cinema italiani è ancora un’incognita, ma presto dovrebbero arrivare importanti novità in merito. Per ingannare l’attesa, intanto, possiamo recuperare i migliori film horror in streaming sulle piattaforme video più note, giusto per animare le nostre quiete serate con qualche brivido.