Eddie Awards: Joker, Parasite e The Irishman fra i nominati

Pochi minuti fa sono state comunicate online le nomination agli Eddie Awards, giunti quest'anno alla loro settantesima edizione: fra i nominati inclusi anche Joker, Parasite e The Irishman di Martin Scorsese.

Qui sotto tutte le nomination in ambito cinematografico:

BEST EDITED FEATURE FILM (DRAMA)

Ford v Ferrari Michael McCusker, ACE & Andrew Buckland

The Irishman Thelma Schoonmaker, ACE

Joker Jeff Groth

Marriage Story Jennifer Lame, ACE

Parasite Jinmo Yang

BEST EDITED FEATURE FILM (COMEDY)

Dolemite Is My Name Billy Fox, ACE

The Farewell Michael Taylor & Matthew Friedman

Jojo Rabbit Tom Eagles

Knives Out Bob Ducsay

Once Upon a Time in Hollywood Fred Raskin, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM

Frozen 2 Jeff Draheim, ACE

I Lost My Body Benjamin Massoubre

Toy Story 4 Axel Geddes, ACE

BEST EDITED DOCUMENTARY (FEATURE)

American Factory Lindsay Utz

Apollo 11 Todd Douglas Miller

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice Jake Pushinsky, ACE & Heidi Scharfe, ACE

Making Waves: The Art of Cinematic Sound David J. Turner & Thomas G. Miller, ACE

Gli Eddie Awards premiano il montaggio in 11 categorie fra film, televisione e documentari. La società onoraria distribuirà i premi durante la cerimonia che si terrà il 17 gennaio al Beverly Hilton. Le votazioni finali si apriranno il 16 dicembre per chiudersi il 6 gennaio.

Quest'anno, per la prima volta, tre film in lingua straniera sono tra i nominati agli Eddie Awards - The Farewell, I Lost My Body e Parasite - nonostante non ci sia una categoria specifica per i film prevalentemente in una lingua straniera. Il grande vincitore dell'anno scorso è stato Bohemian Rhapsody, che poi vinto anche l'Oscar nella categoria specializzata.

Per altri approfondimenti date uno sguardo ai favoriti all'Oscar per la regia e ai contendenti per gli Oscar ai migliori attori.