Ed Skrein in trattative per il ruolo del villain in Maleficent 2

Variety riporta che la Disney è alle battute conclusive delle trattative con Ed Skrein per aggiungerlo al cast di Maleficent 2. I dettagli sul suo ruolo restano segreti per il momento ma è stato confermato che sarà l'antagonista principale del film. Le riprese di Maleficent 2 sono imminenti e la star di Deadpool potrebbe entrare nel cast a breve.

La produzione è prevista per la fine dell'anno, con Angelina Jolie ed Elle Fanning che riprenderanno i loro ruoli del blockbuster del 2014, che ha incassato 758,5 milioni di dollari in tutto il mondo. Joachim Rønning dirigerà il film, con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth e Linda Woolverton.

Ed Skrein è meglio conosciuto per la sua interpretazione di Francis Freeman in Deadpool, al fianco di Ryan Reynolds. Ha inoltre rivestito il ruolo di Daario Naharis in tre episodi de Il Trono di Spade. Il suo prossimo progetto è Alita - Angelo della Battaglia, diretto da Robert Rodriguez, al fianco di Rosa Salazar, il premio Oscar Christoph Waltz, il premio Oscar Jennifer Connelly e il premio Oscar Mahershala Ali. Nel 2018 sarà anche nel cast di In Darkness, per la regia di Anthony Byrne.

Angelina Jolie torna nel personaggio di Malefica, dopo aver interpretato il ruolo nel film di Robert Stromberg, con Elle Fanning che riprende il ruolo di Aurora.

Il regista norvegese Joachim Rønning è reduce dall'ultimo episodio del franchise Pirati dei Caraibi, intitolato Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, con Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom e Keira Knightley.