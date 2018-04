Ed Sheeran potrebbe entrare nel cast del film di Danny Boyle e Richard Curtis

Il cantante inglese Ed Sheeran è in trattative per apparire nella commedia a tema musicale del regista Danny Boyle, secondo quanto riporta il Daily Mail. Il film, targato Working Title/Universal Pictures, è scritto da Richard Curtis, sceneggiatore e regista di Love Actually. Sheeran, una delle popstar più note al mondo, ha già recitato in passato.

Davanti alla macchina da presa è apparso nelle serie Il Trono di Spade, The Bastard Executioner e Home and Away, mentre al cinema ha preso parte alla commedia Bridget Jones' Baby di Sharon Maguire.

Il Daily Mail riferisce che il film dovrebbe parlare di un uomo che un giorno si sveglia e scopre di essere l'unico a poter ricordare le canzoni dei Beatles. Ed Sheeran dovrebbe scrivere anche una nuova canzone per il film, che includerà alcuni dei successi dei Beatles.

Nel caso le trattative vadano a buon fine, Ed Sheeran si unirà al cast che già comprende Lily James e Himesh Patel, con Kate McKinnon che potrebbe aggiungersi nelle prossime settimane. Le riprese dovrebbero cominciare in estate.

Tim Bevan ed Eric Fellner produrranno il film per la Working Title, insieme a Matt Wilkinson e Bernie Bellew, con Danny Boyle - possibile regista del nuovo film su James Bond - e Richard Curtis, co-produttori.

Per Danny Boyle e Richard Curtis si tratta della prima collaborazione. Curtis, oltre ad aver diretto Love Actually, ha lavorato anche a I Love Radio Rock e Questione di tempo. Ha firmato gli script di celebri film come Quattro matrimoni e un funerale, Il diario di Bridget Jones, Che pasticcio, Bridget Jones!, Mr. Bean - L'ultima catastrofe e Notting Hill.

Noto per aver diretto il cult Trainspotting e il suo sequel, T2: Trainspotting, Danny Boyle ha vinto l'Oscar al miglior regista nel 2009 per The Millionaire e ha diretto il biopic Steve Jobs, scritto da Aaron Sorkin.