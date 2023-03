Echo Valley, Sydney Sweeney e Julianne Moore star del thriller prodotto da Ridley Scott

Secondo quanto riporta Variety, Sydney Sweeney, candidata all'Emmy per The White Lotus, e l'attrice premio Oscar Julianne Moore sono state scelte per i due ruoli principali nel prossimo thriller diretto da Michael Pearce, Echo Valley. Il progetto rientra nell'accordo pluriennale di Brad Ingelsby con Apple TV+.

Moore interpreterà un'addestratrice di cavalli in lutto, Kate Garrett, mentre Sweeney sarà la figlia ribelle della donna, Claire.

Ingelsby si è occupato della sceneggiatura del film diretto da Pearce, lavorando anche nelle vesti di produttore insieme a Ridley Scott, che partecipa al progetto con la sua Scott Free.



La sinossi anticipa che il film racconta la storia di Kate Garrett, una donna sconvolta da una tragedia personale che trascorre le sue giornate addestrando cavalli nella suggestiva Echo Valley Farm. Una notte, la sua figlia ribelle Claire si presenta spaventata alla sua porta, ricoperta del sangue di qualcun altro. A quel punto Kate dovrà decidere fino a che punto è decisa a spingersi per proteggere sua figlia.



Julianne Moore recentemente ha preso parte all'opera prima di Jesse Eisenberg, When You Finish Saving the World, e prima di partecipare a Echo Valley apparirà nel thriller psicologico Sharper al fianco di Sebastian Stan, e in May December di Todd Haynes con Natalie Portman. Dopo il successo ottenuto nel ruolo di Cassie Howard in Euphoria, Sydney Sweeney ha fatto impazzire i fan nel suo ultimo servizio fotografico e ha consolidato il proprio periodo d'oro con The White Lotu. Inoltre, prossimamente reciterà in Madame Web.



A gennaio Julianne Moore ha accusato Hollywood di averle chiesto di essere più carina.