Ecco l'X-Men che i fratelli Russo avrebbero voluto inserire in Avengers: Infinity War

Tra una settimana esatta arriverà in Italia l'atteso Avengers: Infinity War dei fratelli Russo. Ma anche se ci sono già tanti supereroi nel film, i Russo hanno svelato che gli sarebbe piaciuto includere un altro ben noto personaggio dei fumetti della Marvel.

"Se parliamo di personaggi Marvel preferiti... probabilmente diremmo Wolverine" confermano i due in un'intervista "Si, forse un giorno... e forse ci siamo vicini". Insomma i due hanno svelato che gli sarebbe piaciuto includere il personaggio di Wolverine all'interno della pellicola; chiaramente il loro riferimento al "forse ci siamo vicini" è riferito all'accordo tra Disney e Fox che dovrebbe essere finalizzato entro l'estate del 2019. Se tutto procederà per il verso giusto, la Marvel potrà utilizzare Wolverine e gli altri X-Men nei suoi film.

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. L'ultimo tassello è uscito lo scorso febbraio: stiamo parlando di Black Panther.