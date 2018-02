Ecco a voi più di 40 nuovissime foto di Tomb Raider, con Alicia Vikander!

La Warner Bros. Pictures e la Metro-Goldwyn-Mayer Pictures hanno pubblicato oltre 40 nuove foto di, che potete visualizzare in galleria, qui sotto!

Lara Croft (Alicia Vikander) è la figlia - fieramente indipendente - di un eccentrico avventuriero che è scomparso quando lei era appena un'adolescente. Ora è una giovane donna di 21 anni senza un vero obiettivo o scopo nella vita, Lara percorre le caotiche strade dell'est di Londra, quelle alla moda, nei panni di corriere che fa consegne in biciclette, e riesce a malapena a pagarsi l'affitto; inoltre, è sempre in ritardo ai corsi universitari, e raramente riesce ad andare a lezione. Determinata a forgiare il proprio futuro, si rifiuta di prendere le redini dell'impero di suo padre e, altrettanto fermamente, rifiuta l'idea che se ne sia davvero andato per sempre. I consigli che le danno tutti sono di affrontare i fatti e di andare avanti - essendo passati sette anni senza traccia di lui - e anche Lara non riesce a capire cosa la spinga a risolvere finalmente il puzzle riguardante la morte misteriosa del genitore.

Tomb Raider arriva il 16 marzo in USA e nel cast ci sono anche Dominic West (Money Monster, 300), Walton Goggins (The Hateful Eight, Django Unchained) e Daniel Wu (AMC's Into the Badlands). Il film è diretto da Roar Uthaug (The Wave), con il premio Oscar Graham King (The Departed) che produce sotto la GK Films.

Pubblicato per la prima volta nel 1996 dalla società di videogiochi londinese Eidos, Tomb Raider è diventato uno dei videogiochi di maggior successo dell'epoca.