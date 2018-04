Ecco a voi un "Messaggio Molto Speciale da Deadpool!" VIDEO!

Durante la première del primo film disu FX, Ryan Reynolds, nei panni del Mercenario Chiacchierone, ha lanciato un messaggio molto importante per la raccolta fondi di Omaze a sostegno di "Fuck Cancer". Era vestito da Deadpool, ma in rosa!

Nel video ora, vediamo Deadpool come "Bella in Rosa" perché possa mostrare a tutti che lui sì, "ha un grande cuore d'oro!". E ci racconta della sua storia passata con il cancro, che, nella prima pellicola, è stata esplorata nel dettaglio.

Poi Wade, nel tipico stile di Deadpool, annuncia che donerà la speciale tuta rosa e che, grazie alle donazioni, a partire da 10 dollari, i fan potranno partecipare a questa campagna che serve a supportare una causa davvero importante, portandosi a casa anche qualche ricordino a tema Deadpool.

I fan possono entrare e partecipare al contest per vincere questa tuta rosa andando sul sito omaze.com/deadpool. E, anche se non vincerete il costume, potete comunque aiutare i meno fortunati, donando fondi alla ricerca.

L'organizzazione Fuck Cancer si occupa di creare iniziative digitali, programmi, eventi e donazioni per la ricerca che cercano di cambiare il modo in cui la gente pensa al cancro, e il modo in cui ne parla, per aiutare tutti a vivere una vita più sana, a partire dalle abitudini di tutti i giorni.

Deadpool 2, arriva in sala a maggio!

"Dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson aka Ryan Reynolds, o viceversa) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto. Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo".