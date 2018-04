Ecco il variant look di Steppenwolf nella pellicola Justice League di Zack Snyder

Quando si ha a che fare con personaggi tratti da fumetti o libri non è sempre di facile e immediata individuazione l’aspetto da mostrare nel montaggio finale della pellicola. Lo stesso è accaduto per il villain principale del cinecomic Justice League , interpretato dall’attore

Probabilmente la figura malvagia impersonata da Hinds attraverso la tecnologia di motion capture non rimarrà nella storia dei cinefumetti come il miglior cattivo di tutti i tempi e lo stesso look del nipote di Darkseid non è riuscito a convincere appieno gli appassionati del genere. Da poche ore, tuttavia, è trapelata in rete un’immagine che riprende un concept art alternativo di Steppenwolf, un look che farebbe apparire il villain in chiave maggiormente mostruosa rispetto alle intenzioni finali mostrate nel lungometraggio. La foto che trovate in calce alla notizia è stata pubblicata sul popolare social network Instagram dall’artista Jerad Marantz.

Insieme a Diana Prince / Wonder Woman (Gal Gadot), Batman (Ben Affleck) ingaggia il ciberneticamente modificato ex giocatore di football Victor Stone / Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/ Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry / Aquaman (Jason Momoa). La Justice League dovrà affrontare insieme il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.

Justice League, diretto da Zack Snyder, ha incassato al box office mondiale una cifra che si aggira intorno ai 657 milioni di dollari.