Ecco l'unico ruolo che Jennifer Lawrence rimpiange di non aver ottenuto

, l'attrice premio Oscar di, ora nelle sale cinematografiche con Red Sparrow , ha avuto una carriera ricca di successi cinematografici, film acclamati e, qualche volta, anche qualche piccolo flop (tipo l'ultimo).

Eppure la star della saga di Hunger Games e di X-Men ha un piccolo rimpianto. Infatti, come ogni star, l'attrice svela in una nuova intervista che c'è un ruolo che non è riuscita ad ottenere e che per lei è un grosso rimpianto.

"Io e Emma Stone abbiamo avuto questa conversazione una volta, perché spesso facciamo i provini per le stesse cose" ha spiegato l'attrice "Lei è stata scelta per una parte che volevo assolutamente, ma in realtà il ruolo che ho perso e che mi ha letteralmente uccisa... l'unica che mi ha devastata... è stato Alice in Wonderland di Tim Burton".

Insomma, sembra che la bella Jennifer Lawrence abbia provato di tutto per entrare a far parte del cast di Alice in Wonderland che, ricordiamo, fu un grande successo al box-office ma non ottenne gli stessi consensi per la critica.

La Lawrence comunque ha perso il ruolo in favore di Mia Wasikowska che ha ripreso la parte anche nel sequel, Alice attraverso lo specchio, che ha floppato al box-office.