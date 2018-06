Ecco una concept art inedita di Teschio Rosso da Captain America: Il Primo Vendicatore

Captain America: Il Primo Vendicatore è il primo film in cui vediamo Steve Rogers. La sua storia, il suo passato, i suoi primi scontri e il primo villain terribile che si trova ad affrontare: Teschio Rosso. Adesso possiamo vedere un disegno del cattivo che non ha poi avuto spazio nel cut finale della pellicola.

Ryan Meinerding, che ha lavorato come Capo dello sviluppo visivo ai Marvel Studios, ha recentemente condiviso una concept art con protagonista Teschio Rosso che ha realizzato per Capitan America: Il Primo Vendicatore. Come spiega lo stesso Meinerding nella didascalia del post social diramato via Instagram, il disegno era inizialmente stato pensato per essere utilizzato in una scena nella quale Teschio Rosso (interpretato da Hugo Weaving), si stava facendo dipingere il ritratto ma la sequenza, alla fine, è stata tagliata dal film.

"In Marvel’s Captain America - Il Primo Vendicatore, nel pieno della Seconda Guerra Mondiale, il malato ma determinato Steve Rogers (Chris Evans) è frustrato perché respinto più volte dall'esercito. Tutto cambierà quando il dottor Abraham Erskine (Stanley Tucci) lo recluterà per il segreto Progetto Rinascita, grazie al quale i suoi parametri umani vengono portati al massimo. Il dottor Erskine viene ucciso da un assassino che lavora per l'associazione criminale tedesca HYDRA, guidata dal malvagio Teschio Rosso (Hugo Weaving); Steve dovrà scoprire cosa lo rende speciale e dare la caccia a Schmidt nei panni di Captain America."