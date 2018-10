Ecco un'attrice sul set delle riprese aggiuntive di Avengers 4

Come saprete, i fratelli Russo stanno girando delle 'riprese aggiuntive' di Avengers 4. In realtà, da quello che è trapelato, si tratterebbe proprio del finale della pellicola, mai girato nella prima parte della produzione.

ATTENZIONE! SPOILER!

E mentre le riprese continuano, e molti attori (come Tom Holland) vengono avvistati sul set, Zoe Saldana, interprete di Gamora, ha pubblicato un video (che trovate qui sotto) in cui la vediamo alle prese con Avengers 4 ed il pesante make-up che la trasforma nella figlia più amata del temibile Thanos.

Se vi state chiedendo come questo sia possibile, visto il suo terribile fato in Avengers: Infinity War, non sappiamo cosa rispondervi in quanto le possibilità sono tante. E' possibile che Gamora torni in flash-back oppure che "resusciti", come molti altri personaggi morti nel corso del precedente capitolo. Oppure, stando ad un vecchio report, gli eroi "sopravvissuti" viaggeranno nel tempo o nel microverso, rivivendo anche eventi dei precedenti film del Marvel Cinematic Universe e finendo, addirittura, per alterarli per sempre e, anche in questo caso, la presenza di Gamora sarebbe giustificata.

La risposta la conosceremo, sicuramente, nei prossimi mesi quando i Marvel Studios inizieranno a rispondere a delle domande che numerosi fan continuano a porsi dall'uscita di Infinity War.