Ecco tutti i personaggi rumoreggiati per il film Birds of Prey

Ormai sembra chiaro a tutti che Birds of Prey, lo spin-off di Suicide Squad totalmente al femminile fortemente voluto da Margot Robbie, sarà uno dei prossimi progetti targati DC Comics ad arrivare sul grande schermo nei prossimi anni.

E con una regista - Cathy Yan - già a bordo del progetto, e ben due script in mano alla Warner (almeno queste sono le voci di corridoio), è chiaro che inizino a trapelare i primi rumor sui personaggi che affiancheranno la Harley Quinn di Margot Robbie all'interno della pellicola.

Che Catwoman non apparirà (sempre secondo le voci di corridoio) era un rumor che circolava sul web da tempo, cosi come le ultime indiscrezioni vorrebbero il Pinguino come potenziale nemesi della pellicola qualora Matt Reeves decida di non includerlo nel suo The Batman. Ma chi sono gli altri? O meglio: le altre?

Poison Ivy non dovrebbe esserci. La Warner non sembra intenzionata a sfruttare né lei né Catwoman nel film, probabilmente anche per non 'oscurare' la Quinn di Robbie con due personaggi della mitologia di Batman piuttosto iconici e amati dal pubblico. Potrebbe fare la sua comparsa, stando ad Omega Underground, Black Canary, personaggio già apparso nel serial televisivo di Arrow. Un altro personaggio rumoreggiato come parte del team sarà la Cacciatrice, anche lei già adattata sul piccolo schermo in Arrow.

A queste, ricordiamo, va aggiunta Batgirl che sembra sia l'unico membro - oltre ad Harley Quinn - confermato nel film, prima ancora del suo film stand-alone.