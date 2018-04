Ecco tutte le registe che la Marvel ha contattato per la regia del film sulla Vedova Nera

Dopo Avengers: Infinity War (uscito mercoledì in Italia), i Marvel Studios stanno già preparando i film della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe e tra questi c'è la pellicola stand-alone dedicata al personaggio della Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson.

Sebbene i Marvel Studios non abbiano ancora iniziato le trattative con nessuno, sembra che abbia già contattato svariate registe per parlare delle potenzialità del progetto e, possibilmente, iniziare a fare una sorta di shortlist di candidate.

The Hollywood Reporter conferma che la Marvel ha parlato con Deniz Gamze Erguven (Mustang), Chloe Zhao (The Rider) e Amma Asante (A Unite Kingdom) mentre Justin Kroll di Variety aggiunge anche i nomi di Maggie Betts (Novitiate) e Angela Robinson (Professor Marston and the Wonder Women) tra coloro che sono state contattate dallo studio. Ripetiamo che, almeno per il momento, la regia non è stata proposta formalmente a nessuna delle candidate.

Scarlett Johansson riprenderà i panni di Nathasha Romanoff/Vedova Nera nella pellicole che sarà un prequel ambientato prima degli eventi del primo Iron Man. Secondo alcuni report, nel film potrebbe comparire anche Bucky/Il Soldato d'Inverno di Sebastian Stan, ma quest'informazione non ha ancora trovato conferme da nessuna parte.

Jac Schaeffer sta scrivendo la sceneggiatura; Kevin Feige produrrà l'adattamento cinematografico insieme alla Johansson. Secondo altri report, la pellicola potrebbe debuttare nei cinema già nel 2020.