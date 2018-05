Ecco tutte le prime reazioni a Solo: A Star Wars Story... ma sono positive?

La Lucasfilm ha proiettato in esclusiva per la stampa Solo: A Star Wars Story di Ron Howard. E, immediatamente post-premiere, ecco trapelare in rete le prime reazioni... saranno positive? O negative?

Ecco un sunto delle reazioni, molte altre le potete trovare qui e sono tutte piuttosto positive:

"Solo è stato straordinario. I Kasdan hanno azzeccato il personaggio di Han. Si, la serie è una sequenza di eventi telefonati (Han incontra Chewie, ecc.) ma nessuno di questi accade nella maniera in cui ci aspettiamo. State lontani dagli spoiler, siamo ai livelli della Marvel e vi faranno domandare: dove vorrà procedere la Lucasfilm? Solo è differente dagli altri film di Star Wars ma ne cattura comunque il divertimento, l'avventura, il tono ed i personaggi. E ti fa chiedere ad alta voce un film su Lando. E poi è ironico e ti fa ridere quando Beckett chiede ad Han di seguire il piano e non improvvisare, sembra quasi un commento metacinematografico su quanto accaduto dietro le quinte." - Peter Sciretta

"Solo è divertente! Sono felice che funzioni nonostante tutti i problemi dietro le quinte. Cast straordinario, azione divertente, ottime battute, ottimo fan service ma comunque stand-alone. Alden è un Han molto bravo. Non è Harrison Ford ma ci sono molti omaggi. Chewie, Lando e Phoebe Waller-Bridge rubano la scena" - Jim Vejvoda

"Alden è Han Solo! E il film è straordinario!" - Umberto Gonzalez

"Posso confermarvi che è ottimo. Donald Glover perfetto come ci aspettavamo, ma la sorpresa è stato Alden Ehrenreich. L'inizio è un po' cosi, ma mi ha lasciato un sorriso stampato sul volto tutto il tempo. Inoltre: la rapina sul treno. E poi L3-37 ruba la scena" - Joel Meares

"Solo è incredibile! Alden Ehrenreich non sarà Harrison Ford ma ha più di cuore di quanto immaginiate e spaventato. E ovviamente Lando regna, ma questo lo sapevate già. Le grosse sorprese sono state la Qi'Ra di Emilia Clarke e L3 di Phoebe Waller-Bridge. Non quel che mi aspettavo, ed è sempre un piacere" - Anthony Breznicar

"Solo è meglio di quel che mi aspettassi! Un buon bilanciamento di fan service con una storyline che ha significato, straordinario! Pieno di easter egg e riferimenti. Un cast carismatico, soprattutto il Lando di Donald Glover e L3 di Waller-Bridge" - Dan Casey

"Solo funziona! Il cast è straordinario. Nonostante qualche problema, è ancora un gran film di Star Wars. Lando ruba la scena a tutti. E non mi sarei mai aspettato un film cosi emotivo: quando Chewie e Han si incontrano per la prima volta, è pura magia" - Ben Merkler

"Solo è straordinario e un'ottima aggiunta al franchise di Star Wars. Ron Howard ha fatto un gran lavoro. Grande azione, straordinaria e ben coreografata.Alden Ehrenreich è un Han ottimo, il cast è perfetto. Credetemi." - Steven Weintraub

"Solo ti riporta a vedere un vero film di Star Wars al cinema. E mi ha lasciato delle grosse sensazioni... più di Infinity War" - Brian Tong

Solo: A Star Wars Story debutta fine maggio nei cinema.