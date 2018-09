Ecco tutte le attrici in lizza per Birds of Prey, nuovo cinecomic di casa DC

Chi affiancherà Margot Robbie in Birds of Prey, il nuovo cinecomic targato DC Entertainment che, a quanto pare, è ai nastri di partenza (si parla di inizio 2019 per l'inizio delle riprese) e che, di conseguenza, dovrebbe debuttare nel 2020?

Gli autorevoli The Hollywood Reporter e Deadline hanno riportato la lista di attrici che, attualmente, sarebbero in corsa per le parti principali del cinecomic e che andranno ad affiancare, naturalmente, Margot Robbie nei panni di Harley Quinn, che ha debuttato in Suicide Squad nel 2016.

A quanto pare il nome di Lady Gaga - rumoreggiato in tutti questi mesi - è stato accantonato dalla Warner Bros. Pictures che ora starebbe puntando su altri nomi. In particolare sono Gugu Mbatha-Raw e Jurnee Smollett-Bell le attrici che, al momento, sarebbero in lizza per interpretare il personaggio di Black Canary. Invece, se parliamo della Cacciatrice, la Warner starebbe provinando Margaret Qualley, Cristin Milioti, Sofia Boutella e Mary Elizabeth Winstead.

Lo studio, stando ai due siti web, starebbe puntando anche su Roberta Colindrez e su Justina Machado per la parte di Renee Montoya. Inoltre, i report confermano che Cassie Cain sarà parte del team e che Maschera Nera sarà il villain del cinecomic.

Vi terremo aggiornati per ulteriori dettagli a riguardo.