Ecco il trailer di Suicide Squad: Hell To Pay, nuovo film d'animazione della DC Comics

Ci sono dueal momento. C'è quella cinematografica, connel cast, che, sebbene le aspre critiche di fan e stampa, è riuscita a guadagnare tanti soldi al box-office, tanto che la Warner Bros. Pictures ne ha messo in cantiere un sequel previsto per il prossimo anno.

Dall'altra parte c'è una nuova Suicide Squad, animata, e che arriverà in edizione home video. Stiamo parlando del prossimo film d'animazione targato DC Comics che, sebbene non abbia ancora una data di uscita fissata in USA, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno sugli scaffali dei negozi.

La pellicola d'animazione si chiamerà Suicide Squad: Hell To Pay e promette di soddisfare tutti i fan di questa sgangherata squadra di supercriminali, soprattutto quelli che non hanno amato particolarmente il film in live-action con Margot Robbie.

A quanto pare questa nuova avventura animata sarà vietata ai minori in USA, marchiata con il rating R (ovvero vietato ai minori di 17 anni). Nel film d'animazione, di cui vi mostriamo oggi l'accattivante teaser trailer, Amanda Waller mette insieme una nuova Suicide Squad formata da Harley Quinn, Deadshot, Bronze Tiger, Capitan Boomerang, Killer Frost e Copperhead: la loro missione catturare Vandal Savage e recuperare il misterioso oggetto mistico in suo possesso.

