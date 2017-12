Ecco il trailer italiano de Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni

Dopo la versione originale del trailer di The Nutcracker and the four realms , la divisione italiana della Disney ha diramato online anche la versione doppiata in italiano del film che, da noi, arriverà con il titolo de. Potete visionare il trailer in questa notizia

Nel cast di questo adattamento cinematografico troveremo Keira Knightley nei panni della Fata Confetto, Morgan Freeman nel ruolo di Drosselmeyer e Helen Mirren come Mother Ginger. Nel cast vedremo anche Misty Copeland in una sequenza chiave ispirata al famoso balletto dello Schiaccianoci.

Il film è in gran parte ambientato in uno strano e misterioso mondo parallelo, dove Clara (Mackenzie Foy di Interstellar) dovrà affrontare la malvagia Mother Ginger e una gang di topi che le rubano la sua tanto agognata chiave che le ha lasciato la madre e che le darà accesso ad uno straordinario dono.

Ispirato a Lo schiaccianoci e il re dei topi di E.T.A. Hoffman e al famoso balletto classico di Cajkovskij, Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni è diretto da Lasse Hallström e prodotto da Mark Gordon e Larry Franco. Joe Johnston, regista di film come Jurassic Park III, Captain America - Il Primo Vendicatore e Rocketeer, si occuperà, invece, delle lunghe sessioni di riprese aggiuntive, a cui Hallstrom non ha potuto prendere parte; Hallstrom, invece, si occuperà della post-produzione della sua pellicola.

La pellicola è attesa per novembre 2018.