Ecco il trailer di A Madea Family Funeral, Tyler Perry dirà 'addio' al personaggio

Il personaggio di Madea tornerà nel 2019 con l'ultimo episodio della saga comica creata dall'attore, regista e sceneggiatore Tyler Perry. Questo nuovo episodio si chiamerà "A Madea Family Funeral".

La Lionsgate ha diramato in rete il primo trailer ufficiale di A Madea Family Funeral che, come suggerisce il titolo, vedrà un funerale per 'protagonista'. Lo potete visionare all'interno di questa notizia.

Il film in questione rappresenterà l'ultima volta di Tyler Perry nei panni dell'iconico personaggio di Madea da lui creato. Dopo otto episodi, infatti, Perry conta di dire 'addio' a Madea proprio con questa pellicola: "Sono felice di uccidere quella vecchia s*****a. Sono stanco. Non voglio interpretare quella vecchia da vecchio". Perry ha girato la pellicola due anni fa, ma ha dato precedenza prima ai due fortunati capitoli di Halloween usciti nel 2016 e nel 2017 e che sono stati dei veri e propri successi al box-office statunitense.

Il filmaker si è definito eccitato alla prospettiva di dire 'addio' a Madea per concentrarsi su altri tipi di progetti in futuro. A Madea Family Funeral sarà l'ultimo film di Tyler Perry ad essere distribuito anche dalla Lionsgate e debutterà nei cinema statunitensi a partire dal 1° marzo 2019.