In rete Suspirium, la canzone dei titoli di testa di Suspiria composta da Thom Yorke

Come anticipato dallo stesso Thom Yorke nei giorni scorsi, l'artista ha pubblicato in rete in anteprima Suspirium, la canzone che accompagnerà i titoli di testa dell'atteso remake di Suspiria ad opera di Luca Guadagnino. Potete ascoltare il brano comodamente dopo il salto.

La storia del film ruota proprio attorno a Susie, una giovane americana che nel 1977 si trasferisce nella prestigiosa Markos Tanz Company di Berlino. Quando Susie arriva a destinazione, uno dei membri della compagnia, Patricia, scompare nel nulla. Susie nel frattempo compie enormi progressi sotto la guida di Madame Blanc, direttrice artistica della compagnia e fa amicizia con Sara, un'altra ballerina, con la quale condivide i sospetti che Madame Blanc e la compagnia nascondano un oscuro segreto.

Scritto da David Kajganich, Suspiria vedrà nel cast Dakota Johnson, Mia Goth, Tilda Swinton, Cloe Grace Moretz e anche la mitica Jessica Harper, interprete del film originale firmato da Dario Argento. Luca Guadagnino ha già confermato che questo remake del classico di Dario Argento includerà anche una sequenza post-titoli di coda e ci sarà la possibilità di realizzare dei sequel.

L'uscita in USA è prevista per questo 26 ottobre, distribuito in alcune sale da Amazon Studios; in Italia il progetto non ha ancora una data di uscita ufficiale.